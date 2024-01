Distribution Alimentaire du Groupement d’Achat Maison des Lacs Bègles, jeudi 11 janvier 2024.

Distribution Alimentaire du Groupement d’Achat Des produits de qualités & moins chers 11 janvier – 7 mars, les jeudis Maison des Lacs Sur commande – Sur inscription – Pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T17:30:00+01:00 – 2024-01-11T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T17:30:00+01:00 – 2024-03-07T19:00:00+01:00

L’Estey en partenariat avec le CCAS et l’association VRAC poursuivent leur chemin et vous proposent de regrouper vos achats pour limiter les emballages, mais aussi soutenir les Béglais et leur pouvoir d’achat et vous aidez à consommer des produits de qualités avec des prix vraiment compétitifs !

Vrac, c’est quoi ? L’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique sur plusieurs territoires français.

Ainsi, VRAC permet aux habitants de ces quartiers de s’inscrire dans un mode de consommation durable et responsable, qui repose sur le collectif et les dynamiques locales pour faire face à la précarité et proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et à l’image de soi.

Besoin d’aide sur internet pour passer commande ? n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre conseillère numérique à l’accueil du CCAS ou à l’accueil du Centre Social l’Estey, mais aussi grâce aux bénévoles directement sur les lieux de distribution.

Maison des Lacs 12 rue de Bray 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 88 43 »}]

Centre Social et Culturel de l’Estey