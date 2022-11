Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN Maison des Lacs Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN Maison des Lacs, 9 décembre 2022, Bègles. Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN Vendredi 9 décembre, 16h00 Maison des Lacs

gratuit, pour tous

Retrouvez, l’équipe du Centre Social et Culturel, à Chapitô, pour partager ensemble un moment festif et convivial. Maison des Lacs 12 rue de Bray 33130 Bègles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’Auberg’In, c’est un moment simple et convivial, autour d’un repas partagé en mode Auberge Espagnole. Au programme : 18h – atelier cuisine et installation

programmation en cours

19h –

20h – Chaque soirée, une animation agrémentera la soirée : concert, jeux, karaoké, expo, spectacle.. C’est vous qui choisissez, … à vos propositions ! Nous avons besoin de vous pour imaginer les prochaines Auberg’In ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T16:00:00+01:00

2022-12-09T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison des Lacs Adresse 12 rue de Bray 33130 Bègles Hourcade Ville Bègles Age maximum 99 lieuville Maison des Lacs Bègles Departement Gironde

Maison des Lacs Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN Maison des Lacs 2022-12-09 was last modified: by Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN Maison des Lacs Maison des Lacs 9 décembre 2022 Bègles Maison des Lacs Bègles

Bègles Gironde