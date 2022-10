Création d’un groupement d’achat d’alimentation en vrac Maison des Lacs Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Création d’un groupement d’achat d’alimentation en vrac Maison des Lacs, 10 novembre 2022, Bègles. Création d’un groupement d’achat d’alimentation en vrac Jeudi 10 novembre, 18h00 Maison des Lacs

Entrée libre, pour toutes et tous

Pour une alimentation de qualité moins chère à côté de chez vous. Maison des Lacs 12 rue de Bray 33130 Bègles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Engagez-vous pour construire avec nous le groupement d’achat de votre quartier ! En regroupant les commandes, en réduisant les intermédiaires, en limitant les emballages, en étant acteur de sa consommation, et avec la contribution de partenaires, nous pouvons consommer des produits de qualité à des prix très compétitifs !

C’est un projet associant divers partenaires : CCAS, la Ville de Bègles, le Centre Social et Culturel l’Estey, l’association VRAC, et les habitants.

Habitants, votre participation est essentielle à la réussite du groupement d’achat en :

• exprimant vos besoins,

• vous impliquant dans l’organisation

– prise de commande

– aide à la distribution

– suivi du projet On commence quand ? où ? quels produits et à quel prix ? Nous vous donnons rendez-vous jeudi 10 novembre de 18h à 20h à la Maison des Lacs pour construire avec nous ce projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T18:00:00+01:00

2022-11-10T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison des Lacs Adresse 12 rue de Bray 33130 Bègles Hourcade Ville Bègles Age maximum 99 lieuville Maison des Lacs Bègles Departement Gironde

Maison des Lacs Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Création d’un groupement d’achat d’alimentation en vrac Maison des Lacs 2022-11-10 was last modified: by Création d’un groupement d’achat d’alimentation en vrac Maison des Lacs Maison des Lacs 10 novembre 2022 Bègles Maison des Lacs Bègles

Bègles Gironde