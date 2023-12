La Maison de Noël Maison des Jurats Hastingues, 4 décembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

La saison tant attendue est arrivée, et l’emblématique maison des Jurats s’est métamorphosée en un enchantement hivernal !

Nous sommes ravis de vous inviter à une visite magique de notre Maison décorée pour Noël..

2023-12-22 fin : 2023-12-30 19:30:00. .

Maison des Jurats

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The long-awaited season has arrived, and the iconic Maison des Jurats has been transformed into a winter wonderland!

We’re delighted to invite you on a magical tour of our House decorated for Christmas.

La tan esperada estación ha llegado y la emblemática Maison des Jurats se ha transformado en un paraíso invernal

Estamos encantados de invitarle a un recorrido mágico por nuestra Casa, decorada para la Navidad.

Die lang ersehnte Jahreszeit ist da und das ikonische Jurats-Haus hat sich in einen winterlichen Zauber verwandelt!

Wir freuen uns, Sie zu einem zauberhaften Besuch in unserem weihnachtlich geschmückten Haus einladen zu können.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans