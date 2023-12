Initiation au Tir à l’Arc Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Initiation au Tir à l’Arc Maison des Jeux de Tradition Wattrelos, 13 janvier 2024, Wattrelos. Initiation au Tir à l’Arc 13 janvier – 13 avril 2024, les samedis Maison des Jeux de Tradition 2€ – Gratuit pour les -12 ans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T11:30:00+02:00 Venez découvrir ou faîtes découvrir le tir à l’arc, un sport qui demande adresse et précision à travers une initiation proposée par l’Association de Tir à l’Arc Wattrelosienne. Maison des Jeux de Tradition rue Jean Castel à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}] Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Code postal 59150 Lieu Maison des Jeux de Tradition Adresse rue Jean Castel à Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Latitude 50.709671 Longitude 3.209408 latitude longitude 50.709671;3.209408

Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/