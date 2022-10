Au plus près de l’étaque Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Au plus près de l’étaque Maison des Jeux de Tradition, 5 novembre 2022, Wattrelos. Au plus près de l’étaque 5 novembre 2022 – 18 mars 2023, les samedis Maison des Jeux de Tradition

2€ – gratuit pour les moins de 12 ans

Initiation à la bourle Maison des Jeux de Tradition rue Jean Castel à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@wattrelos-tourisme.com »}] En famille ou entre amis, petits ou grands, venez partager un moment convivial autour de la bourle. Ce jeu traditionnel de la Flandre, né au Moyen-Age, est encore très présent dans le paysage wattrelosien, qui compte quelques bourloires toujours en activité. Notre animateur, « professionnel de la bourle », vous propose de découvrir l’histoire et la technique de ce jeu durant une initiation. Il vous expliquera que lancer la bourle au plus près de l’étaque demande adresse et patience. RV à la Maison des Jeux de Traditions, au Parc du Lion à Wattrelos – Accès conseillé par la Rue Jean Castel, parking de la Maison de l’Education Permanente Réservation obligatoire au +33 (0)3 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com Dates des initiations :

– Samedi 5 novembre 2022 de 11h à 12h15

– Samedi 10 décembre 2022 de 11h à 12h15

– Samedi 21 janvier 2023 de 11h à 12h15

– Samedi 18 février 2023 de 11h à 12h15

– Samedi 18 mars 2023 de 11h à 12h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T11:00:00+01:00

2023-03-18T12:15:00+01:00 Wattrelos Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Maison des Jeux de Tradition Adresse rue Jean Castel à Wattrelos Ville Wattrelos Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Departement Nord

Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Au plus près de l’étaque Maison des Jeux de Tradition 2022-11-05 was last modified: by Au plus près de l’étaque Maison des Jeux de Tradition Maison des Jeux de Tradition 5 novembre 2022 Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord