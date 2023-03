Défi Alimentation – « Découverte de technique de conservation des aliments » Maison des Jeunes Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire

Défi Alimentation – « Découverte de technique de conservation des aliments » Maison des Jeunes, 5 avril 2023, Sully-sur-loire. Défi Alimentation – « Découverte de technique de conservation des aliments » Mercredi 5 avril, 14h00 Maison des Jeunes Venez découvrir de nouvelles façons de conserver vos aliments tout au long de l’année. Apportez votre bocal et lancez-vous avec une méthode rapide et économique : la lactofermentation. Maison des Jeunes 11 Rue du Faubourg Saint-François, Sully-sur-loire Sully-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 90 65 »}, {« type »: « email », « value »: « ckosciolek@lne45.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T14:00:00+02:00 – 2023-04-05T16:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Maison des Jeunes Adresse 11 Rue du Faubourg Saint-François, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire Lieu Ville Maison des Jeunes Sully-sur-loire

