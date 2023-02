Parcours d’initiation “Le Christ Vert” Maison des Jeunes Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Parcours d’initiation “Le Christ Vert” Maison des Jeunes, 15 mars 2023, Paris. Parcours d’initiation “Le Christ Vert” 15 – 29 mars, les mercredis Maison des Jeunes Avec le père Étienne Grenet. Maison des Jeunes 12 rue Bossuet 75010 Paris Paris 10e Arrondissement Paris 75010 Paris Île-de-France Soirée 1 – Mercredi 15 mars à 20h30 Poser un diagnostic intégral de la crise

Contempler la vie de Jésus et s’en inspirer Soirée 2 – Mercredi 22 Mars à 20h30 Jésus au cœur du cosmos

Jésus dans l’économie Soirée 3 – Mercredi 29 Mars à 20h30 Jésus, Verbe fait chair et la dignité de nos limites

Jésus, frère universel au cœur de la famille humaine Le carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité pour que la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. Pape François

Rendez-vous à la Maison des Jeunes 12 Rue Bossuet. 75010 Paris.

