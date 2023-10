Salon des séniors Maison des jeunes Hornoy-le-Bourg Hornoy-le-Bourg Catégories d’Évènement: Hornoy-le-Bourg

Somme Salon des séniors Maison des jeunes Hornoy-le-Bourg Hornoy-le-Bourg, 28 octobre 2023, Hornoy-le-Bourg. Salon des séniors Samedi 28 octobre, 10h00 Maison des jeunes Hornoy-le-Bourg Nos élus MSA seront présents au salon des séniors le samedi 28 octobre à la maison des jeunes d’HORNOY-LE-BOURG, de 10H à 17H.

L’occasion de présenter les offres de la MSA à destination des séniors et d’animer un jeu autour du bien vieillir. Maison des jeunes Hornoy-le-Bourg 45 Rue Charles Dufour, 80640 Hornoy-le-Bourg Hornoy-le-Bourg 80640 Somme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bien vieillir Offres MSA

