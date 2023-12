Conte de Noël en musique Maison des Jeunes Gacé, 23 décembre 2023 18:00, Gacé.

Gacé,Orne

L’accordéon Club de Gacé interprètera pour vous « L’Histoire de Julien », conte de Noël en musique.

Tout public.

Entrée libre, à votre bon coeur !.

2023-12-23 18:00:00 fin : 2023-12-23 . .

Maison des Jeunes

Gacé 61230 Orne Normandie



L’Accordon Club de Gacé will perform « L’Histoire de Julien », a musical Christmas tale.

All ages.

Free admission, so get ready!

L’Accordon Club de Gacé representará « L’Histoire de Julien », un cuento musical de Navidad.

Para todos los públicos.

La entrada es gratuita, así que ¡ponle ganas!

Der Akkordeon-Club Gacé wird für Sie « L’Histoire de Julien », eine musikalische Weihnachtsgeschichte, vortragen.

Für jedes Publikum geeignet.

Freier Eintritt, auf Ihr gutes Herz!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault