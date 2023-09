Gym d’entretien et stretching Maison des Jeunes Évaux-les-Bains, 11 septembre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Cours de gym d’entretien et stretching.

La cotisation annuelle permet d’assister à tous les cours.

Spécial curistes – 5€ la séance, ticket à retirer à l’office du tourisme, maxi 4 séances..

2023-09-11 fin : 2023-09-11 16:30:00. .

Maison des Jeunes Rue Léo Lagrange

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exercise and stretching classes.

Annual membership entitles you to attend all classes.

Spécial curistes – 5? per session, ticket available from the tourist office, max. 4 sessions.

Clases de ejercicio y estiramientos.

La cuota anual de socio cubre todas las clases.

Curistas especiales – 5? por sesión, billete disponible en la oficina de turismo, máx. 4 sesiones.

Kurse in Erhaltungsgymnastik und Stretching.

Der Jahresbeitrag berechtigt zur Teilnahme an allen Kursen.

Spezialkurse für Kurgäste – 5? pro Sitzung, Ticket im Tourismusbüro erhältlich, max. 4 Sitzungen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Creuse Confluence Tourisme