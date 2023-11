Projection-débat autour du film « L’homme qui répare les femmes » Maison des Jeunes et de la Culture Sarcelles Catégories d’Évènement: Sarcelles

Val-d'Oise Projection-débat autour du film « L’homme qui répare les femmes » Maison des Jeunes et de la Culture Sarcelles, 28 novembre 2023, Sarcelles. Projection-débat autour du film « L’homme qui répare les femmes » Mardi 28 novembre, 18h30 Maison des Jeunes et de la Culture Entrée libre En l’honneur de « la journée de lutte contre les violences faites aux femmes », l’Association La Case vous invite à découvrir le portrait du docteur Mukwege, gynécologue au Congo (RDC).

Cette projection en collaboration avec le Comité de Femmes de Sarcelles, sera suivie d’un temps d’échange et de débat autour de la condition des femmes au Congo (RDC) et en particulier de la procédure d’excision infligée aux femmes congolaises. Maison des Jeunes et de la Culture 10 bis avenue Paul Valery, 95500 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00 projection débat Détails Catégories d’Évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Maison des Jeunes et de la Culture Adresse 10 bis avenue Paul Valery, 95500 Sarcelles Ville Sarcelles Departement Val-d'Oise Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Maison des Jeunes et de la Culture Sarcelles latitude longitude 48.977461;2.390462

Maison des Jeunes et de la Culture Sarcelles Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarcelles/