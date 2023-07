Visite guidée : vos mains auront la parole, vos yeux seront à l’écoute Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée : vos mains auront la parole, vos yeux seront à l’écoute Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Rouen, 17 septembre 2023, Rouen. Visite guidée : vos mains auront la parole, vos yeux seront à l’écoute Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Durée 1h30. Comment découvrir les fresques street art du quartier Saint-Sever autrement ? Nous vous proposons une visite gestuelle pour tous les âges, durant laquelle chacun pourra participer ! Mais seulement avec les mains comme moyen de découverte, de communication et d’expérimentation. À vous de jouer ! Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/vos-mains-auront-la-parole-vos-yeux-seront-a-lecoute Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Place de Hanovre, 76000 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/vos-mains-auront-la-parole-vos-yeux-seront-a-lecoute »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Métropole Rouen Normandie Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Adresse Place de Hanovre, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Rouen

Maison des Jeunes et de la Culture (rive gauche) Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/