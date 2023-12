Vive les jeux traditionnels et de plateau ! Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Vive les jeux traditionnels et de plateau ! Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon, 21 février 2024, Montmorillon. Vive les jeux traditionnels et de plateau ! Mercredi 21 février 2024, 14h30 Maison des Jeunes et de la Culture Gratuit / sur inscription jusqu’au 19 février Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T17:00:00+01:00 L’Écomusée étudie le territoire. Au cours de ses enquêtes, les jeux des enfants et la tradition rurale des assemblées où on se retrouvait pour jouer ont été évoqués. Venez les découvrir à l’occasion de cet atelier !

Sur inscription jusqu’au 19 février 2024. Maison des Jeunes et de la Culture 16 rue des Récollets Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 02 32 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}] jeux traditionnel Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Code postal 86500 Lieu Maison des Jeunes et de la Culture Adresse 16 rue des Récollets Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Age min 6 Age max 14 Lieu Ville Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon Latitude 46.424942 Longitude 0.869176 latitude longitude 46.424942;0.869176

Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/