La Poison Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon, 26 janvier 2024, Montmorillon.

La Poison Vendredi 26 janvier 2024, 21h00 Maison des Jeunes et de la Culture Tout public / Tarifs : de 5 € à 8 €

Trio supercondensateur d’énergie virale, son rock électro chimique libère en vous la substance qui vous délivrera de tous les poisons extérieurs. Joyeuse exubérance, univers décalé, mi-futuriste mi-fantastique, énergie percutante, humour et auto-dérision, La Poison is back dans les bacs !

Nul doute que ces trois-là, avec leur goût prononcé pour le travestissement, les looks colorés, pratiquant le Do It Yourself et une esthétique punk débridée comme une seconde nature ont l’air de mélanger le ludique et le grave, le léger et le profond, avec une musique, entre le synthétique et l’organique, elle-même en tension.

Maison des Jeunes et de la Culture 16 rue des Récollets Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

