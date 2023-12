Nuits de la Lecture – Lire encore et en corps Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Nuits de la Lecture – Lire encore et en corps
Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon, 19 janvier 2024, Montmorillon.

Nuits de la Lecture – Lire encore et en corps
Vendredi 19 janvier 2024, 19h00
Maison des Jeunes et de la Culture

Tout public / gratuit

Début : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00 Rendez-vous au coeur de lectures poétiques mais aussi d’extraits de romans, contes, lectures théâtralisés l temps d’une Nuit de la lecture partagée avec le collectif « Enlivrez-vous » : prenons le thème à bras le corps ! Faites entendre et partager vos lectures !

Intermèdes par un musicien chanteur.

Maison des Jeunes et de la Culture
16 rue des Récollets
Montmorillon 86500
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

