Vienne Festisol Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon, 17 novembre 2023, Montmorillon. Festisol Vendredi 17 novembre, 14h00 Maison des Jeunes et de la Culture Ce festival offre l’occasion de mettre en lumière les actions mises en œuvre par les associations du territoire dans le domaine de la solidarité locale et internationale, de promouvoir le commerce équitable, de réfléchir aux problématiques agricoles et environnementales avec les partenaires locaux à travers de nombreuses animations Du 17 novembre au 3 décembre

Programme à retrouver sur mjcmontmorillon.fr

Maison des Jeunes et de la Culture
16 rue des Récollets Montmorillon
Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
05 49 91 04 88

