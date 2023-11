Journée internationale des personnes handicapées Maison des Jeunes et de la Culture Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Journée internationale des personnes handicapées Maison des Jeunes et de la Culture Martigues, 9 décembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Samedi 9 décembre, 18h00 Maison des Jeunes et de la Culture Présentation Café-signe autour du VV visual vernacular, un art visuel sourd qui s’adresse à tous.tes, avec Erwan Cifra. Localisation Maison des Jeunes et de la Culture Boulevard Emile Zola 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariat@mjc-martigues.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 07 05 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

