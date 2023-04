Stage de danse « La petite meute » Maison des Jeunes et de la Culture Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Stage de danse « La petite meute » Maison des Jeunes et de la Culture, 17 avril 2023, Martigues. Stage de danse « La petite meute » 17 – 21 avril Maison des Jeunes et de la Culture Gratuit Présentation Un groupe d’actions chorégraphiques dans l’espace public est né durant les Fadas du monde en 2021. Nommé « La petite meute », ce groupe s’adresse aux jeunes de 11 à 13 ans curieuses-curieux de vivre l’expérience de danser en rue .

Danser avec l’espace public ? Le stage propose une exploration de l’espace public à l’aide du mouvement chorégraphique et une recherche des différentes possibilités de créer un acte dansé, artistique et libre, en rue, tout en jouant avec les éléments qui nous entourent, les situations, les sensations, en s’appuyant sur la force du collectif.

Les deux premiers jours se feront en intérieur, au studio de danse de la MJC de Martigues, pour préparer la matière chorégraphique, et sera également le lieu de repli si mauvais temps. Virginie Coudoulet-Girard est danseuse professionnelle et artiste chorégraphique. Elle co-dirige le collectif Le Nomade village et collabore depuis vingt ans avec la MJC et la ville de Martigues. Maison des Jeunes et de la Culture Boulevard Emile Zola 13500 Martigues

2023-04-17T10:00:00+02:00 – 2023-04-17T16:00:00+02:00

2023-04-21T10:00:00+02:00 – 2023-04-21T16:00:00+02:00

