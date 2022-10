« La petite meute » stage de danse en rue par Virginie Coudoulet Maison des Jeunes et de la Culture Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

« La petite meute » stage de danse en rue par Virginie Coudoulet Maison des Jeunes et de la Culture, 2 novembre 2022, Martigues. « La petite meute » stage de danse en rue par Virginie Coudoulet 2 – 4 novembre Maison des Jeunes et de la Culture

Gratuit

Le stage propose une exploration de l’espace public à l’aide du mouvement chorégraphique et une recherche des différentes possibilités de créer un acte dansé… Maison des Jeunes et de la Culture Bd Emile Zola, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation Un groupe d’actions chorégraphiques dans l’espace public est né durant le Festival des Fadas du monde en juillet dernier.

Nommé « La petite meute », ce groupe s’adresse aux jeunes de 11 à 13 ans curieuses-curieux de vivre l’expérience de danser en rue. Danser avec l’espace public ? Le stage propose une exploration de l’espace public à l’aide du mouvement chorégraphique et une recherche des différentes possibilités de créer un acte dansé, artistique et libre, en rue, tout en jouant avec les éléments qui nous entourent, les situations, les sensations, en s’appuyant sur la force du collectif. Prévoir un pique-nique, de l’eau, une tenue de sport, des baskets, une casquette.

Lieu de Rendez-vous : Maison des Jeunes et de la Culture, Bd Emile Zola – Jonquières. Informations pratiques Entre 11 et 13 ans

Places limitées, maximum 12.

Sur inscription au 04 42 10 82 90 Virginie Coudoulet-Girard est danseuse professionnelle et artiste chorégraphique. Elle collabore depuis plus de 20 ans avec la MJC et la ville de Martigues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T10:00:00+01:00

2022-11-04T16:00:00+01:00

