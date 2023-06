Semaine des arts du cirque & des arts de la rue Maison des jeunes et de la Culture – Maison de la Cité Villeneuve-la-Garenne, 26 juin 2023, Villeneuve-la-Garenne.

Semaine des arts du cirque & des arts de la rue 26 juin – 25 août Maison des jeunes et de la Culture – Maison de la Cité Entrée libre sur inscription

Durant une semaine, une compagnie de cirque viendra proposer des ateliers cirque au coeur des quartiers sud. Ateliers de trapeze, tissu volat, bascule et d’autres surprises vous attendent au pied de vos immeubles.

Ces ateliers regrouperont des familles, des jeunes et des enfants pour proposer une représentation de qualité.

Maison des jeunes et de la Culture – Maison de la Cité 2 allée Pascal 92390 Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 0762783008 https://mjcvlg.org https://www.facebook.com/MaisonDeLaCite/?locale=fr_FR maisondelacite.mjcvlg@gmail.com La Maison de la Cité est une antenne de la MJC qui accueille les habitants de Villeneuve-la-Garenne pour des temps variés et élaborés ensemble.

Ce sont des temps d’échange, de connaissance, de savoir-faire ou tout simplement pour se retrouver dans la bonne humeur et la convivialité. Toute l’année, la Maison de la Cité ouvre ses portes pour accueillir le public et proposer des animations aux habitants et aux enfants avec leurs parents. Convivialité, échanges, partage et savoir-faire sont réunis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T14:30:00+02:00 – 2023-06-26T17:30:00+02:00

2023-08-25T14:30:00+02:00 – 2023-08-25T17:30:00+02:00

©MJC Villeneuve-la-Garenne