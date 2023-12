EXPOSITION DE PEINTURES JACQUES ZESKO Maison des Jeunes et de la Culture La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique EXPOSITION DE PEINTURES JACQUES ZESKO Maison des Jeunes et de la Culture La Baule-Escoublac, 25 janvier 2024, La Baule-Escoublac. La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-01-25 . L’artiste Jacques ZESKO expose ses peintures du 6 décembre 2023 au 30 janvier 2024 à la MJC de La Baule aux horaires d’ouvertures.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 21 décembre à 18 H. Accès libre .

Maison des Jeunes et de la Culture Place des Salines

La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Code postal 44503 Lieu Maison des Jeunes et de la Culture Adresse Maison des Jeunes et de la Culture Place des Salines Ville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison des Jeunes et de la Culture La Baule-Escoublac Latitude 47.29072 Longitude -2.39561 latitude longitude 47.29072;-2.39561

Maison des Jeunes et de la Culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/