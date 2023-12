Exposition de peintures Jacques ZESKO Maison des Jeunes et de la Culture La baule, 6 décembre 2023 08:00, La baule.

Exposition de peintures Jacques ZESKO 6 décembre 2023 – 30 janvier 2024 Maison des Jeunes et de la Culture Gratuit: 0

L’artiste Jacques ZESKO expose ses peintures du 6 décembre 2023 au 30 janvier 2024 à la MJC de La Baule aux horaires d’ouvertures.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 21 décembre à 18 H.

Accès libre

Maison des Jeunes et de la Culture Place des Salines 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-peintures-jacques-zesko-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T09:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

2024-01-30T09:00:00+01:00 – 2024-01-30T19:00:00+01:00

CULTURE EXPOSITION