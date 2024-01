Stage Radio Ado Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Stage Radio Ado Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, 4 mars 2024, Olivet. Stage Radio Ado 4 – 8 mars 2024 Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Inscription obligatoire; 5€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T14:30:00+01:00 – 2024-03-04T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T14:30:00+01:00 – 2024-03-08T16:30:00+01:00 Interview, montage audio, conférence de rédaction, réalisation d’une chronique et d’une émission de radio qui sera diffusée !

Aux côtés de Radio Campus et des jeunes de l'Escale. Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 63 66 60 Age min 11 Age max 13

