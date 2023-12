Lecture à la page Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Fin : 2024-03-21T18:30:00+01:00 – 2024-03-21T20:00:00+01:00 Céline Surateau choisit un thème, sélectionne des ouvrages dont elle lit des extraits à haute voix et invite ensuite à l’échange autour d’un verre et d’un apéritif.

25 janvier 2024 : Narcisse, moi, je ou pas…

Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC)
127 rue Marcel Belot, Olivet
Olivet 45160 Loiret
Centre-Val de Loire
02 38 63 66 60

