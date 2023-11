Atelier pâtisserie (parent/enfant) : petits gâteaux boulanger (cookies, financiers, palmiers) Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Atelier pâtisserie (parent/enfant) : petits gâteaux boulanger (cookies, financiers, palmiers) Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, 13 janvier 2024, Olivet. Atelier pâtisserie (parent/enfant) : petits gâteaux boulanger (cookies, financiers, palmiers) 13 et 20 janvier 2024 Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Tarif adhérent : 24€ / Tarif non adhérent : 28€ Tous les gâteaux sont entièrement préparés collectivement. Après une dégustation sur place, les autres seront emportés. Tous les ingrédients nécessaires sont fournis. Chaque participant doit prévoir un tablier, un torchon et des contenants pour emporter les réalisations. Animation : Suzanne Roche-Boutin Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mjcolivet.goasso.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

