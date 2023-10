Atelier pâtisserie (adulte) : La galette hollandaise Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Atelier pâtisserie (adulte) : La galette hollandaise Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, 5 janvier 2024, Olivet. Atelier pâtisserie (adulte) : La galette hollandaise 5 – 12 janvier 2024 Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Tarif adhérent : 23€ / Tarif non adhérent : 27€ Prévoyez torchon et tablier mais aussi un rouleau à pâtisserie, une plaque à pâtisserie, une boîte hermetique d’environ 1L et une fève.

Les ingrédients sont fournis. Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mjcolivet.goasso.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T19:00:00+01:00 – 2024-01-05T21:00:00+01:00

2024-01-12T16:30:00+01:00 – 2024-01-12T18:30:00+01:00 galette des rois galette hollandaise Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) Adresse 127 rue Marcel Belot, Olivet Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) Olivet latitude longitude 47.839571;1.914287

Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/