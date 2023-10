Les Lectures Partagées Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Les Lectures Partagées Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, 8 novembre 2023, Olivet. Les Lectures Partagées 8 novembre 2023 – 29 mai 2024, les mercredis Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Gratuit – Inscription obligatoire auprès de la MJC Écoutez une histoire contée par Solange à l’aide d’un Kamishibaï (petit théâtre japonais).

Histoire choisie suivant un thème abordé par atelier (la solidarité, l’hiver, les émotions, l’écologie…).

Vous pouvez aussi apporter un livre de votre choix et le partager !

D’autres livres pourront être choisis et lus par les parents ou par Solange.

Animation : Solange Beucher du théâtre de l'éclipse. Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-08T16:45:00+01:00 – 2023-11-08T17:45:00+01:00

