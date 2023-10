Atelier Frimousse Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Atelier Frimousse Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, 31 octobre 2023, Olivet. Atelier Frimousse Mardi 31 octobre, 10h00, 14h00 Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 10€ sur inscription auprès de la MJC En participant à la confection d’une jolie poupée en tissu, vous participez et êtes sensibilisés à la promotion de l’enregistrement des naissances en Côte d’Ivoire. Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mjcolivet.goasso.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T13:00:00+01:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00 UNICEF frimousse Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) Adresse 127 rue Marcel Belot, Olivet Ville Olivet Departement Loiret Age min 8 Age max 14 Lieu Ville Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) Olivet latitude longitude 47.839571;1.914287

