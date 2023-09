Festival À Toutes Vapeurs Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, 10 octobre 2023, Olivet.

Festival À Toutes Vapeurs 10 – 21 octobre Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC)

Une programmation riche et variée sur 10 jours, sur la commune d’Olivet !

Feuilleter notre programme complet en ligne :

https://www.calameo.com/read/006278148624f57929322

En résumé :

> Mardi 10 octobre

MJC – Vernissage de l’exposition croisée Nathalie Bourdreux et Guillaume Brabant – Création ATV

>Mercredi 11 octobre

◻ Le Petit Théâtre du Poutyl – Spectacle jeune public 7/10 ans, musique et lecture avec Vicky Lourenco et François Rascal – Création ATV

◻ Bibliothèque Le Temps Retrouvé_- Lecture poésie avec Nathalie Dias – Création ATV

> Jeudi 12 octobre___

◻ _MJC_ – Musique – Séverine Morfin et Nicolas Larmignat (Jazz, musique improvisée) – Création ATV

◻Trième avec Lila Tamazit, Hugo Zermati et Irving Rhingo (jazz, chanson, poésie) – Création ATV

> Vendredi 13 octobre

◻ L’Alliage – Projection du film long métrage Round Midnight (de Bertrand Tavernier) avec intervention de Charles Tobermann

> Samedi 14 octobre

◻ Bibliothèque – Spectacle très jeune public Toudoux Lapinou

◻ Parc du Pouty_l- Till l’espiègle de et avec Guillaume Schenck

> Dimanche 15 octobre___

◻ _Parc du Poutyl_ -Till l’espiègle de et avec Guillaume Schenck

> Lundi 16 octobre

◻ MJC – Conférence gesticulée avec Julia Nivan

> Mardi 17 octobre

◻ Bibliothèque – Pascal Maupeu (instrumental guitare spectacle d’Elvis) – Création ATV

> Mercredi 18 octobre

◻ Le Petit Théâtre du Pouty_l – Projection de documentaires avec Cent Soleils

> Jeudi 19 octobre___

◻ _MJC_ – Yska Benzakoun (Solo violoncelle, musique classique) – Création ATV

◻ Akagéra (Benoit Lavolée, Stéphane Montigny et David Georgelet) et Arnaud Roi (Jazz et poésie)

> Vendredi 20 octobre

Salle Yvremont – l’Alliage

◻ Trèfle (concert)

◻ Insect (danse)

◻ Je reviendrai me chercher (Théâtre)

> Samedi 21 octobre

◻ Le Parc du PoutylTill – l’espiègle avec Guillaume Schenck – spectacle tout public

◻ Salle Yvremont – Naïad (concert)

◻ L’Alliage – Mathias Sten (Folk) puis Vendeurs d’Enclumes (concert)

Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-jeunes-et-de-la-culture-olivet/evenements/a-toutes-vapeurs »}, {« type »: « email », « value »: « info@mjcmoulin-olivet.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238636660 »}] [{« data »: {« author »: « MJColivet », « cache_age »: 86400, « description »: « EN AVANT LA CULTURE ! MUSIQUE, THu00c9u00c2TRE, DANSE, LECTURE, ANIMATIONS DE RUE, EXPOSITION, CINu00c9MA, JEUNE PUBLICu2026 Un u00e9vu00e8nement Maison des Jeunes et de la Culture Olivet LE PROGRAMME Programme – u00c0 toutes vapeurs 1 », « type »: « rich », « title »: « Programme Atv Imp », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230913142911-4957de82e05e989d84290af7a84e123a/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006278148624f57929322 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6278148 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/006278148624f57929322 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T20:30:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:00:00+02:00

Festival Musique