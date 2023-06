PORTES OUVERTES MJC OLIVET Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

PORTES OUVERTES MJC OLIVET
13 – 29 juin
Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC)
Inscription obligatoire

Vous souhaitez essayer l'un de ces ateliers?

Arts Plastiques 6-8 ans

Mercredi 14/06, 13h30-15h

Matériel fourni. Arts Plastiques 9-11 ans

Mercredi 14/06, 15h-16h30

Matériel fourni. Dessin / Aquarelle / Acrylique Adultes

Mardis 13/06 ou 20/06, 18h30-20h30 Théâtre Adultes

Lundi 19/06 de 20h00 – 21h30 Calligraphie

Mercredi 21/06,

Atelier enfant (6 ans et demi) : 10h15-11h ou 11h15-12h00

Atelier famille et adulte : 15h30-16h30

Matériel fourni. Stage de découverte Adultes

Encadrement Cartonnage

Tarif adhérent = 30€ / Tarif non adhérent : 40€

Jeudi 29/06, 9h30-12h30 / 13h30-17h00 Yoga Adultes

Samedis 17/06 ou 24 juin

8h45 – 10h00 ou 11h15 – 12h30

Prévoir une tenue confortable.

Tapis fourni. Sophrologie Adultes

Mercredis 14/06 ou 21/06

19h00 – 20h15

Prévoir une tenue confortable.

Tapis fourni. Danse fitness Adultes

Mercredis 14/06 ou 21/06

19h15-20h00

Prévoir une tenue confortable. Renforcement musculaire Adultes

Mercredis 14/06 ou 21/06

18h30 – 19h15 Danse contemporaine Adultes

Jeudi 15/06, 18h45 – 20h15 NOUVEAU: Danse Afro-contemporaine

Mercredi 14/06, 20h5 – 21h30

La danse afro-contemporaine nait d’une rencontre

entre les bases des danses africaines (Guinée), et

des éléments de la danse contemporaine (vocabulaire,

temps et univers musical, démarche et interprétation…) Eveil musical 4-7 ans

Mercredi 14/06, 17h15-18h00

Instruments fournis. Guitare acoustique

(rencontre avec Agnès Orsingher)

Jeudi 22/06 entre 19h40 et 20h50 Guitare éléctrique

(observation d’un cours)

Mardis 13 ou 20/06 entre 17h30 et 20h30

Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC)
127 rue Marcel Belot, Olivet
02.38.63.66.60

Dates et horaires de début et de fin:

2023-06-13T17:30:00+02:00 – 2023-06-13T20:30:00+02:00

