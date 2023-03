Atelier familial pour découvrir les bases du compostage Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet

Atelier familial pour découvrir les bases du compostage Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC), 13 mai 2023, Olivet. Atelier familial pour découvrir les bases du compostage 13 mai et 3 juin Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Gratuit – Inscription obligatoire Dans cet atelier, découvrez des trucs et astuces pour apprendre à composter

ou comprendre votre compost ! Au delà des aspects écologiques et économiques, le compostage deviendra un des outils obligatoire au 1er janvier 2024.

Animation : Caroline Courtin (médiatrice MJC et maître composteur)

En partenariat avec l’association L’ECOlivetaine.

Inscription obligatoire directement auprès de l’équipe MJC.

Lieu de l’animation indiqué lors de l’inscription. Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mjcolivet.goasso.org/activites?q%5Bid_eq%5D=8681&with-scroll-to=true »}, {« type »: « phone », « value »: « 02-38-63-66-60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 compostage compost

