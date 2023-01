Lectures à la page Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Lectures à la page Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC), 26 janvier 2023, Olivet. Lectures à la page 26 janvier – 8 juin, les jeudis Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Découvrez des œuvres et complétez votre liste de lectures ! Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Céline Surateau choisit un thème, séléctionne des ouvrages dont elle lit des extraits à haute

voix et invite ensuite à l’échange autour d’un verre et d’un apéritif.

26 janvier : les années 50/60

23 mars : les années 20

08 juin : époque contemporaine, barrage et écosystèmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:30:00+01:00

2023-06-08T20:00:00+02:00

