Visites du quartier de Saint Germain des Prés Mardi 18 juillet, 14h00 Maison des jeunes et de la culture de Villeneuve-la-Garenne 3€ / public familial avec des enfants de 0 à 7 ans

Durant 2h, venez visiter le quartier de Saint Germain des Pré. Son quartier chic comprend des boutiques élégantes, des restaurants et l’église médiévale de Saint-Germain-des-Prés, la plus ancienne de Paris. Des rues bordées de galeries d’art mènent au musée d’Orsay, célèbre pour ses œuvres impressionnistes. Des bouquinistes installés sur les trottoirs vendent des titres anciens sur les berges de la Seine, tandis que le boulevard Saint-Germain attire les amateurs de littérature dans des cafés emblématiques dont le Flore, autrefois fréquenté par des écrivains comme Hemingway.

Maison des jeunes et de la culture de Villeneuve-la-Garenne 3 rue Pierre Brossolette 92390 Villeneuve-la Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147945296 https://mjcvlg.org https://www.facebook.com/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « maisondelacite.mjcvlg@gmail.com »}] La MJC est une association loi 1901, est lieu de rencontre et d'expression où peuvent se côtoyer toutes les générations et toutes les cultures. Plusieurs activités y sont proposées. Des activités en direction des familles, de la jeunesse, du sport, des projets culturels et de l'accompagnement scolaire y sont proposés durant l'année. Parking gratuit, transport T1, Accessibilités aux personnes à mobilités réduites

A l’écoute de la population, la MJC participe :

-Au développement local en agissant en partenariat avec les collectivités locales territoriales ;

-Au développement culturel dans le cadre de son activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Parking gratuit, transport T1, Accessibilités aux personnes à mobilités réduites

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T16:00:00+02:00

