Atelier radio & podcast Maison des jeunes et de la culture de Novel Annecy, 24 juillet 2023, Annecy.

Atelier radio & podcast 24 juillet – 15 septembre Maison des jeunes et de la culture de Novel Gratuit sur inscription préalable

Radio SEQUENCE propose à Annecy des sessions d’ateliers d’éducation aux médias et à l’information, la création de podcasts et la visite de structures culturelles.

Vous êtes un public de jeunes ou d’adultes isolés et éloignés de la culture, ces ateliers s’adressent à vous. Pendant les ateliers radio & podcast, vous réaliserez vous-mêmes un reportage ou interview. Ces ateliers sont par groupes de 8 personnes au maximum, ils permettent de s’ouvrir aux autres, de développer l’oralité ou encore de favoriser la confiance en soi. La durée de chaque atelier est de 12 heures réparties sur 2 jours.

Ces ateliers sont gratuits avec le soutien de la DRAC dans le cadre du dispositif « Eté culturel 2023 ».

Radio SEQUENCE est diffusée à Annecy, mais aussi dans 8 autres villes françaises. L’équipe locale de SEQUENCE vous accueilliera pour ces ateliers à Annecy*.

(*) Le lieu de la réalisation de ces ateliers est en cours de confirmation.

Maison des jeunes et de la culture de Novel 2, place Annapurna 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450238696 http://www.mjcnovel.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@sequenceradio.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786833523 »}] Maison des jeunes et de la culture de Novel conçue par l’architecte Maurice Novarina

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

© Radio SEQUENCE