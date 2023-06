Invitation à la littérature du monde arabe – Rencontres et lectures musicales pendant Jazz à Vienne – « Plus rares sont les roses » Maison des Jeunes et de la Culture – Cour Molly – 2 Rue Laurent Florentin 38200 Vienne Vienne, 30 juin 2023, Vienne.

Invitation à la littérature du monde arabe – Rencontres et lectures musicales pendant Jazz à Vienne – « Plus rares sont les roses » 30 juin – 2 juillet Maison des Jeunes et de la Culture – Cour Molly – 2 Rue Laurent Florentin 38200 Vienne Entrée libre et gratuite – 90 places maximum

Pendant 3 jours les 30 juin, 1er et 2 juillet 2023, Lettres sur Cour propose des rencontres autour de la littérature arabe durant le festival Jazz à Vienne. Elles se déploieront dans la cour Molly de la MJC de Vienne – 2 Rue Laurent Florentin 38200 Vienne.

Tout au long du festival, les lectures et les échanges seront accompagnés par des musiciens, Hanane et Ismaïl MESBAHI, Iyad HAIMOUR.

Vendredi 30 juin, les enfants des écoles seront invités à partager en musique les contes de la roue de Tarek. A 17h, Mathilde CHEVRE et Farouk MARDAM-BEY se joindront pour Traduire le monde en poésie

Samedi 1er juillet, Farouk MARDAM-BEY proposera la lecture de recettes goumandes du monde arabe. A 17h, Elias SANBAR et Farouk MARDAM-BEY présenteront et liront des textes choisis, un hommage à Mahmoud DARWICH. A 19h, Yann DAMEZIN et Farouk MARDAM-BEY nous inviteront à une lecture bilingue musicale dessinée autour de l’oeuvre de MAJNOUN, le fou de Laylâ.

Le samedi et le dimanche, des buffets syriens et oriental nous mettront l’eau à la bouche.

Dimanche 2 juilet, Farouk MARDAM-BEY nous conviera à la lecture de poésies arabes de la petite bibliothèque de Sinbad. A 15h, le poète syrien Nouri AL-JARRAH remplacera l’écrivaine libanaise Hoda BARAKAT, empêchée. Il nous parlera de sa dernière publication, Le Sourire du dormeur, chez Actes Sud, pour lequel il vient de recevoir le prestigieux prix de poésie Max Jacob 2023. A 17h, rencontre avec Jean-Marie BLAS DE ROBLES autour de son ouvrage le livre noir des mille et une nuits.

A 19h, Concert de clôture en partenariat avec Jazz à Vienne, Walid BEN SELIM se produira pour déclamer la poésie arabe en musique, accompagné par Marie-Marguerite CANO à la harpe.

Maison des Jeunes et de la Culture – Cour Molly – 2 Rue Laurent Florentin 38200 Vienne

