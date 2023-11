SAMEDI CULTUREL du 02/12/23 : ATELIER ET THÉÂTRE D’OBJETS Maison des Jeunes et de la Culture-Centre social Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys SAMEDI CULTUREL du 02/12/23 : ATELIER ET THÉÂTRE D’OBJETS Maison des Jeunes et de la Culture-Centre social Saint-Lys, 2 décembre 2023, Saint-Lys. SAMEDI CULTUREL du 02/12/23 : ATELIER ET THÉÂTRE D’OBJETS Samedi 2 décembre, 14h00, 20h00 Maison des Jeunes et de la Culture-Centre social 8€/4€ A l’heure où les fêtes de fin d’année riment souvent avec paillettes et contes de fées, le spectacle “Pour vous servir” de la compagnie Figure Libre revisite avec malice le thème du pacte avec le diable. Alors ça vous tente ? RDV à 20h le 02/12/23 ! Pour le confort de tous merci de réserver.

Et pour aller un peu plus loin, Hélène Dedryvère, comédienne de la compagnie Figure Libre vous propose un atelier autour du théâtre d’objets de 14h à 16h.Tous public à partir de 10 ans. Places limitées. Maison des Jeunes et de la Culture-Centre social 7 avenue françois mitterrand 31470 Saint Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 48 56 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

