Représentation théâtrale sur la prévention du cancer du sein Maison des jeunes de la culture Montluçon, 28 septembre 2023, Montluçon.

Cet ensemble de saynètes explore avec naturel et humour les réticences des femmes à se faire dépister. Les Délieuses de Langues proposent de parler de l’intime dans un climat de confiance tout en dédramatisant la maladie. Par le rire, le public s’identifie à ces femmes, et un espace de parole commun se dessin, où l’on peut verbaliser ses craintes et discuter sans tabou avec un médecin.

À l’issue de la Représentation, vous pourrez échanger avec un professionnel de santé et participer au cocktail.

Renseignements et inscriptions au 07.73.43.76.06 ou par mail à contact@auvergne.arsept.fr

Maison des jeunes de la culture 8 rue du général emile mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T17:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

arseptauvergne préventionsanté