Initiation Beatbox / WAB Maison des Jeunes de la Culture, 13 mai 2023, Bagnères-de-Luchon.

Initiation Beatbox / WAB Samedi 13 mai, 14h00 Maison des Jeunes de la Culture Places limitées sur inscription. Maison des Jeunes et de la Culture de Luchon : 05 61 79 25 44

En partenariat avec la MJC de Luchon et l’association Je dis en scène !

Tout public, à partir de 6 ans

Durée : 1h

Habib Julien alias WAB, chanteur et beatboxer

WAB, véritable caméléon vocal, vous propose de partir à la découverte du Beatbox. Présentation historique, différentes techniques, vous saurez tout sur cet art si important dans la culture Hip Hop. Enfin, ce sera pour vous le moment de passer derrière le micro pour quelques jeux d’improvisations et de travail de groove.

Site web : https://wab-funkymachine.com/fr/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=J4B-nzAou6s

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Places limitées sur inscription

Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

DR