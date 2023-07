Visite découverte de la maison des Jardies Maison des Jardies Sèvres, 16 septembre 2023, Sèvres.

Visite découverte de la maison des Jardies 16 et 17 septembre Maison des Jardies Gratuit, sur inscription, limité à 18 personnes.

Réservez votre place pour une visite commentée de 45 min à la découverte de la maison des Jardies à Sèvres !

Construite sur le versant sud du domaine de Saint-Cloud, la maison des Jardies était à l’origine une simple habitation de vigneron. Son cadre reposant et idéalement situé près de Paris, attire au XIXe siècle des personnalités qui marqueront le site de leur empreinte.

Honoré de Balzac s’installe en 1837 au lieu-dit Les Jardies. À l’aide de documents, d’objets et d’œuvres d’art qui vous seront présentés, vous comprendrez pourquoi l’écrivain s’est installé ici et quels ont été ses projets.

En 1878, c’est au tour de Léon Gambetta de vivre à la maison des Jardies. Il ne profite pas longtemps de ce havre de paix car l’homme politique s’y blesse accidentellement et meurt dans sa demeure le 31 décembre 1882. Le parcours de visite vous amènera à découvrir ses origines, sa carrière et son engagement hors-pair pour la République.

Attention : réservation obligatoire, places limitées.

© Maison des Jardies – Centre des monuments nationaux