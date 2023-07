Visite de la Maison des Insectes Maison des insectes Carrières-sous-Poissy, 16 septembre 2023, Carrières-sous-Poissy.

La Maison des Insectes est un bâtiment à l’architecture remarquable et parfaitement intégré à son environnement.

Venez découvrir gratuitement ce patrimoine architectural hors du commun, niché au coeur d’un patrimoine faunistique et floristique exceptionnels.

Deux expositions sur le thème de la découverte de la nature et de l’environnement vous y attendent pour améliorer vos connaissances et vous émerveiller.

Une exposition permanente d’insectes vivants afin de mieux cerner leurs rôles essentiels au sein des écosystèmes et l’importance de la préservation de la biodiversité.

Une exposition temporaire du département des Yvelines sur les météorites (leur origine, l’impact de leur chute ou encore les informations qu’elles apportent sur la formation du système solaire).

D’autres animations, seront également proposées par le département des Yvelines devant la Maison des Insectes.

Maison des insectes 718 avenue du docteur Marcel Touboul Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 82 87 00 50 https://www.insectes.org/ https://fr-fr.facebook.com/opie.national/;https://www.instagram.com/opie_insectes/;https://twitter.com/Opie_insectes Située au coeur du parc départemental du Peuple de l’Herbe, en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, la Maison des insectes est un bâtiment à l’architecture remarquable. Cette dernière a été inspirée par la présence de cabanes de pêcheurs et de péniches qui ont habité le site le long de la Seine. Elle est composée de l’emboîtement sur un seul niveau de plusieurs “maisons-barges” reprenant la forme archétypale des cabanes. Les architectes ont choisi de recourir à des techniques constructives simples pour une ossature légère de portiques préfabriqués en bois. Les portiques en lamellé-collé sont fermés par des matériaux créant des transparences : une alternance de bardage (tasseaux de bois naturels ou peints) et des panneaux translucides de polycarbonate. Le choix de ce mode de construction a permis l’intégration des savoir-faire et des entreprises locales. Elle abrite deux expositions sur le thème de la biodiversité. L’une permanente d’insectes vivants pour découvrir leurs rôles et place essentiels au sein de la biodiversité et une exposition temporaire gérée par le département des Yvelines. Parking d’environ 40 places, accès cycliste avec une piste cyclable, 2 lignes de bus (lignes 1 et 2) desservent la Maison des insectes, aménagée pour personne à mobilité réduite.

Opie