Restitution de la Concertation Floirac Dravemont : Renouvellement Urbain Maison des Initiatives Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Restitution de la Concertation Floirac Dravemont : Renouvellement Urbain Maison des Initiatives, 25 janvier 2023, Grenoble. Restitution de la Concertation Floirac Dravemont : Renouvellement Urbain 25 janvier et 22 février Maison des Initiatives

Ouverte a toutes et tous

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux ateliers de restitution de la concertation pour votre quartier de Floirac Dravemont. Maison des Initiatives Arrêt Dravemont Secteur 6 Grenoble 38100 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux ateliers de restitution de la concertation pour votre quartier de Floirac Dravemont. Ces ateliers auront lieu les 25 Janvier et le 22 Février de 16h à 18h à la Maison des Initiatives et auront pour but de vous présenter les résultats de ces concertations et de recueillir vos avis. Nous avons mené des temps de concertation auprès des habitants du quartier afin de mieux comprendre vos besoins et attentes en matière de développement du quartier. Les résultats de ces ateliers seront présentés lors de ces temps de restitution et nous espérons que vous serez nombreux à venir les découvrir. Venez échanger avec nous et découvrir les projets futurs de notre quartier. Votre participation est essentielle pour nous aider à créer un quartier qui répond aux besoins de tous ses habitants. Nous espérons vous voir nombreux à ces ateliers ! Cordialement,

L’équipe Projet du PRU Floirac Dravemont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T16:00:00+01:00

2023-02-22T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Maison des Initiatives Adresse Arrêt Dravemont Secteur 6 Ville Grenoble lieuville Maison des Initiatives Grenoble Departement Isère

Maison des Initiatives Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Restitution de la Concertation Floirac Dravemont : Renouvellement Urbain Maison des Initiatives 2023-01-25 was last modified: by Restitution de la Concertation Floirac Dravemont : Renouvellement Urbain Maison des Initiatives Maison des Initiatives 25 janvier 2023 Grenoble Maison des Initiatives Grenoble

Grenoble Isère