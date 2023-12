Temps d’échanges sur le futur du quartier Dravemont Maison des Initiatives Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

le futur du quartier Dravemont Mercredi 13 décembre, 16h00 Maison des Initiatives Venez échanger avec l’équipe-projet sur les évolutions de quartier, posez vos questions autour de l’habitat, du futur pôle commercial et des espaces publics de demain Maison des Initiatives Floirac Dravemont Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

