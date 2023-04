Visite commentée de la Maison des Illustres Pierre Bayle Maison des Illustres Pierre Bayle Carla-Bayle Catégories d’Évènement: Ariège

Visite commentée de la Maison des Illustres Pierre Bayle Maison des Illustres Pierre Bayle, 13 mai 2023, Carla-Bayle. Visite commentée de la Maison des Illustres Pierre Bayle Samedi 13 mai, 19h00 Maison des Illustres Pierre Bayle Suite à la conférence au Temple sur l’histoire du Carla Bayle et de son philosophe Pierre Bayle, nous nous rendrons dans sa Maison Natale, située à quelques pas. Restaurée dans la tradition architecturale de l’époque, elle abrite depuis 1989 une exposition permanente retraçant la vie et l’oeuvre du Philosophe.

A l’issue de la visite, nous vous proposons un temps d’échange autour d’un pot de convivialité. Maison des Illustres Pierre Bayle 09130 Carla Bayle Carla-Bayle 09130 Ariège Occitanie 0664551721 Parkings autour de la Bastide. Accès à pied. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

