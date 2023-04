Masterclass Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons

Masterclass Maison des Huiles d’olive et Olives de France, 28 avril 2023, Nyons . Nyons ,Drome , Masterclass EUR 40 place de la Libération Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons Drome Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération

2023-04-28 18:30:00 18:30:00 – 2023-04-28 20:00:00 20:00:00

Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération

Nyons

Drome . EUR 18 18 Rentrez dans le club des dégustateurs privilégiés en participant à nos Masterclass !

Dégustez les huiles d’olive médaillées au Concours des Huiles d’olive de France en Appellation d’Origine en mars 2023. contact@maisondeshuilesetolives.fr +33 4 75 26 90 90 https://maisondeshuilesetolives.fr/ateliers/ateliers-degustations/ Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drome Maison des Huiles d'olive et Olives de France 40 place de la Libération Ville Nyons Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Maison des Huiles d'olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons

Nyons Nyons Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons /

Masterclass Maison des Huiles d’olive et Olives de France 2023-04-28 was last modified: by Masterclass Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons 28 avril 2023 40 place de la Libération Maison des Huiles d'olive et Olives de France Nyons Drome Drôme Maison des Huiles d'olive et Olives de France Nyons

Nyons Drome