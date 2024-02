Équipage d’un même navire – Festival Handiclap Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes, dimanche 31 mars 2024.

Dans le Bâtiment Ateliers et chantiers de Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-31 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Dans le Bâtiment Ateliers et chantiers de Nantes

Exposition d’arts plastiques du 19 au 31 mars 2024 Oeuvres exposées de :Nicolas DUVAL-ARNOULDEtape jeunes Anjorrant – Associtation l’EtapeESAT La Soubretière, Savenay : atelier arts plastiques, atelier bois, atelier créationFoyer de vie Les Abris de Jade, Saint-Brevin-les-pins : sculpture, peintures & graffFoyer de vie Saint-Joseph, Les TouchesLynda GUERINEAUIME Val-LorieSoizic KERIHUEL, artiste plasticienneLes Talentueux, SESSAD DI-TFC – APAJH 44, tableaux sensorielsMAS & SAMSAH de La Sèvre – APAJH 44, créations plastiquesMarine-Emmanuelle PETIT, artiste peintreSAESAT – ESAT La Soubretière, sculptures Dans le cadre du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr https://www.handiclap.fr/