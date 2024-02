Salon de lecture adaptée de la médiathèque Floresca Guépin – Festival Handiclap Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes, vendredi 29 mars 2024.

Dans le Bâtiment Ateliers et chantiers de Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-29 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Dans le Bâtiment Ateliers et chantiers de Nantes

Découverte du fonds adapté de la Médiathèque Floresca Guépin. Dans le cadre de l’exposition « Équipage d’un même navire » et du festival Handiclap (28 au 31 mars 2024)

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr https://www.handiclap.fr/