Il était une fois Malakoff – Fresque participative maison des haubans Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Il était une fois Malakoff – Fresque participative maison des haubans Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Il était une fois Malakoff – Fresque participative Dimanche 17 septembre, 14h30 maison des haubans Entrée libre L’ARDEPA vous invite à participer à la réalisation d’une fresque participative et à a construction de maquettes. maison des haubans 1, boulevard de Berlin 44 000 nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Archives de Nantes Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu maison des haubans Adresse 1, boulevard de Berlin 44 000 nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 3 Age max 99 Lieu Ville maison des haubans Nantes

maison des haubans Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/