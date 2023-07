« Il était une fois Malakoff » : la transformation urbaine du quartier maison des haubans Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes « Il était une fois Malakoff » : la transformation urbaine du quartier maison des haubans Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. « Il était une fois Malakoff » : la transformation urbaine du quartier Dimanche 17 septembre, 09h30, 14h00 maison des haubans Exposition, podcasts, documentaires sur la transformation urbaine du quartier de Malakoff avec les paroles des habitant.e.s.

Séance d’écoute et visionnage collectif, suivi d’un échange à 15h

Avec NABI, Pop Media, Makiz’art, La Clé des Couleurs et la Ville de Nantes

Programmation dans le cadre du dimanche sans voiture. maison des haubans 1, boulevard de Berlin 44 000 nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Archives de Nantes Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu maison des haubans Adresse 1, boulevard de Berlin 44 000 nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville maison des haubans Nantes

maison des haubans Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/