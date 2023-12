Mon proche est malade, comment l’aider et me faire aider Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

23 janvier 2024, 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Sans réservation préalable. Café d’échanges, à destination des proches aidants. Accompagner un proche fragilisé par la maladie ou l’avancée en âge peut engager la famille, les amis, dans un soutien moral, logistique et administratif . Venez discuter de ce rôle auprès de votre proche, pour échanger, partager des idées, rencontrer et écouter les conseils d’autres aidants. Co-animé par Marine Devanne, psychologue, et par Solène Jouveau, référente parcours de la Maison des aidants. Renseignements : Maison des aidants au 02 51 89 17 60 Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue
1 Sq. des Lauriers - Michelle Palas
44100 Nantes
Loire-Atlantique
02 40 41 62 00
MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr

